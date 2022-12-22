Президент Украины призвал Конгресс США принять решения, которые могут сохранить жизни миллионов людей.

Президент Украины Владимир Зеленский передал Конгрессу Соединенных Штатов Америки государственный флаг Украины от украинских защитников Бахмута.

Глава государства во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США напомнил, что перед прибытием в США, он посетил Бахмут, где украинские героические защитники передали ему государственный флаг Украины по полю боя.

"Флаг тех, кто обороняет Украину, Европу и мир ценой их жизней. Они попросили привезти этот флаг к вам в Конгресс США для членов Палаты представителей и сенаторов, чьи решения могут сохранить миллионы людей. Поэтому, пусть эти решения будут приняты. Пусть этот флаг останется с вами, дамы и господа", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Глава государства сказал, что этот флаг является символом украинской победы.

"В этой войне мы стоим, воюем и мы выиграем, потому что мы объединены - Украина, Америка и весь свободный мир", - сказал Зеленский.

Зеленский в Бахмуте: детали

Владимир Зеленский посетил город Бахмут 20 декабря в первой половине дня. Он встретился и пообщался с военными, а также вручил награды доблестным украинским защитникам. Президент отметил, что город сейчас является настоящей крепостью, которая защищает Украину от агрессора. Зеленский заявил, что приехал в Бахмут, ведь "украинские защитники рискуют своей жизнью ради людей, поэтому чтобы поддержать и их, тоже нужно чем-то рисковать".

21 декабря Владимир Зеленский по просьбе украинского военного из Бахмута передал президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену крест за военные заслуги.