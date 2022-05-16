Украина является лидером среди бывших советских республик в рассекречивании документов советских времен.

Украина, на постсоветском пространстве, является лидером в рассекречивании документов советских времен, в то же время, в России исследователей сажают за попытки открыть тайны советского режима.

Об этом сообщил председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, современный российский политический режим имеет свои корни и берет за образец худшие традиции тоталитарного советского режима, поэтому в России архивисты определяют, что можно исследователю смотреть, а что запрещено.

"Украина является лидером среди бывших советских республик в рассекречивании документов советских времен, всего, что касается непосредственно нашей истории. В то же время, в России людей сажают в тюрьму за попытку открыть тайны советского режима. В России засекречивают все архивы и даже сроки возможного рассекречивания, чтобы специалисты, историки и исследователи не узнали историческую правду и не могли ее сообщить широкому кругу граждан. То есть, все расписано, каждому определена своя примитивная роль в государственном механизме", - отметил Хромов.

Глава Укргосархива привел для примера документы по Крыму, которые украинская государственная архивная служба открыла полностью.

"Все документы о репрессиях, которые были в Крыму во времена Большого террора, были открыты для доступа. В то же время, Россия создала выставку архивных документов, среди которых выставила Феликса Дзержинского в плавках на море. Демонстрируя, что он простой человек, который загорал и отдыхал. Тем самым, оправдывая одного из наиболее одиозных деятелей советского режима. И такая тенденция во всем", - сказал Хромов.

Глава Укргосархива констатировал, что российский государственный архив просто обслуживает политическую элиту и пропаганду.

"Путин начинает войну и рассказывает, что Украины не существовало, а ее сделал Ленин. А через несколько дней, на телевизионные каналы выходит глава Росгосархива и демонстрирует документы, которые якобы подтверждают логичность этого псевдоисторического тезиса", - отметил Хромов.

Глава Укргосархива добавил, что сегодняшнюю войну в Украине можно рассматривать, как войну двух абсолютно разных мировоззрений.

"Без глобального поражения России и без ее распада, ничего не изменится. При этом не имеет значения, кто возглавляет это государство. Достаточно не большое количество людей в России исповедуют обще человеческие и демократические ценности. Они будут готовы всегда искать нового царя",- отметил Хромов.

Справка УНИАН. В момент обретения Украиной независимости в 1991 году засекреченые архивы бывшего СССР составляли 50% от общего количества. В 2015 году был принят комплекс декоммунизационных законов, один из которых – Закон О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Этот закон окончательно закрепил то, что документы определенных органов являются абсолютно открытыми.

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