Школьников учили делать выпад с одновременным ударом ногой и дубинкой.

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа силовики провели для учеников школы №42 «урок», на котором показали, как правильно разгонять митинги и задерживать людей.

Видео занятия опубликовал местный пропагандистский телеканал «Мегаполис».

На кадрах видно, как группа школьников, одетая в спецэкипировку, выстраивается в шеренгу и закрывается щитами, а их сверстники начинают кидать в них мячи. Через несколько секунд из-за спин юных «силовиков» выбегают несколько человек и хватают одного из участников митинга.

Также на видео попало, как детей учат бить дубинкой и прикрываться щитом. Выстроившиеся у стены школьники, в спецэкипировке и со щитами, демонстрируют выпад с одновременным ударом ногой и дубинкой.

«Ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка», - говорится в сообщении об «Уроке мужества» в школе №42, опубликованном на сайте регионального управления МВД.

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В комментариях к видео назвали такие уроки "позором" и напомнили, что как раз представители власти ранее заявляли, что дети должны быть вне политики:

"Гопгвардия и полицаи - это инструмент развала и уничтожения Руси", "Молодежь, включайте мозг. Не играйте в их плохие игры", "Дети, блин, вне политики?", "Дно", "Пипец", "Какая мерзость! Ну зато молодежь научится бросать предметы метко! Тренируйтесь, ребятишки!", "Позор".

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Автор: Денис Прядко