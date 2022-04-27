Многие компании покинули российский рынок из-за войны в Украине

Разноцветная инсталляция из латинских букв "Zamestim" появилась в Санкт- Петербурга. Символизм арт-объекта неизвестен, но очень похоже, что россияне скучают по ушедшими из-за санкций известных брендов.

Соответствующие фото обнародовало местное издание Фонтанка.

В издании отмечают, что жителей города инсталляция привлекает и люди фотографируются с ней

Сам арт-объект представляет собой транслитерацию слова "заместим" из разноцветных латинских букв. При этом на инсталляции упоминаются ушедшие из России иностранные марки - Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea и Milky Way.

Таким образом, можно сделать вывод, что россияне скучают по зарубежными брендами, которые из-за войны в Украине они увидят еще не скоро.

По предварительным данным, российский рынок с 24 февраля покинули около 750 компаний.

Как ранее сообщал УНИАН, российский город Рубцовск в Алтайском крае, о котором раньше не слышали в Украине, теперь стал городом мародеров. Именно туда российские оккупанты отправили больше всего награбленного на Киевщине имущества. Рашисты хотели прислать в Рубцовск почти 2 тонны вещей украинцев.

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