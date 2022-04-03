Предполагает ли наказание тюремное заключение, пока не уточняется.

В России хотят ввести уголовное наказание за исполнение "антироссийских санкций".

Как сообщил председатель комитета российского Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ внесут в Госдуму уже 4 апреля, сообщают российские СМИ.

"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации", – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Предполагает ли документ тюремное заключение, сенатор не уточнил.

Как ранее сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, многие страны мира, включая ЕС, Британию, США, Японию и Австралию, мгновенно ввели против РФ первый сокрушительный пакет санкций, которые затронули как российских чиновников и олигархов, так и целые сферы деятельности. После этого были введены еще три пакета санкций. Параллельно многие иностранные компании заявили об уходе с российского рынка.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже заявил о подготовке Евросоюзом пятого пакета санкций против России – он поможет закрыть все лазейки для обхода ограничений.