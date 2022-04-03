Сейчас против РФ введены уже четыре санкционные пакеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о подготовке Евросоюзом пятого пакета санкций против России – он поможет закрыть все лазейки для обхода ограничений.

Об этом глава МИД заявил в эфире национального телемарафона.

Сейчас против РФ введены уже четыре санкционные пакеты.

"Как раз в пятом пакете санкций, который будет вскоре принят, огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций Российской Федерацией", - сказал Кулеба.

Ради этого и Кулеба, и президент Владимир Зеленский общаются со своими коллегами из тех стран, которые Россия может использовать для обхода санкций.

С такими государствами также проводят разговоры и британские и американские партнеры.

"Не могу раскрыть детали, но скажу, что много таких путей мы закрыли на политическом уровне", - добавил Кулеба.

ЕС, Британия и США мгновенно ввели против России первый сокрушительный пакет санкций, когда российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля.

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