По словам Матеуша Моравецкого, ужесточение санкций для Европы - это лотерея.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал лотереей ситуацию с введением Евросоюзом санкций против России.

Об этом Моравецкий написал в Twitter.

"Ежедневно сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, не летают ли российские самолеты над их домами, а в Европе лотерея... сперва голоса за ужесточение санкций, на следующий день голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа гадает, хватит ли противопожарного одеяла" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном заявил, что впереди Россию ждет еще больше ударов по экономической, финансовой системе и торговле.

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