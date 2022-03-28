"Золотых паспортов" могут лишиться как уже включенные в санкционные списки россияне и беларусы, так и те, кто поддерживает политику Путина тем или иным способом.

Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС немедленно отменить все схемы получения "золотых паспортов" (гражданство в обмен на инвестиции), а также рассмотреть возможность отзыва гражданства или вида на жительство у граждан России и Беларуси, причастных к военной агрессии против Украины, чтобы избежать обхода ими санкций.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении ЕК.

"Комиссия часто и последовательно выражала свою серьезную озабоченность по поводу схем получения гражданства и вида на жительство для инвесторов и связанных с ними рисков. Сегодняшняя рекомендация является частью более широкой политики комиссии по принятию решительных мер в отношении этих схем. Нынешний контекст российской агрессии против Украины еще раз подчеркивает эти риски", – говорится в заявлении.

В Еврокомиссии констатируют, что некоторые граждане России и Беларуси, которые находятся под санкциями или активно поддерживают войну в Украине, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, в том числе для свободного передвижения по Шенгенской зоне, в рамках этих схем.

"Чтобы устранить эти непосредственные риски, комиссия также сегодня рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отозвать гражданство, предоставленное по схеме "золотого паспорта" гражданам России или Беларуси, включенным в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине. Виды на жительство, выданные по схеме резидентства инвестора гражданам России или Беларуси, в отношении которых действуют санкции, должны быть немедленно отозваны после индивидуальной оценки... Эти меры должны применяться к гражданам России или Беларуси, существенно поддерживающим войну в Украине", – отмечают в Еврокомиссии.

"Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" является незаконной в соответствии с законодательством ЕС и представляет серьезные риски для нашей безопасности. Это открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои программы гражданства инвесторов. Кроме того, они должны оценить, должны ли они аннулировать какие-либо "золотые паспорта", уже выданные лицам, находящимся под санкциями, и другим лицам, значительно поддерживающим войну Путина", – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Дидье Рейндерс.

"Право на свободное передвижение по Шенгенской зоне является одним из наших величайших преимуществ. Нам нужны сильные проверки, чтобы убедиться, что этим правом не злоупотребляют. Золотые виды на жительство, выданные россиянам и белорусам под санкциями ЕС, должны быть аннулированы. Сейчас, как никогда, перед лицом войны мы должны сделать все, чтобы русские и белорусы, находящиеся под санкциями, и те, кто поддерживает путинскую агрессивную войну, не смогли купить себе дорогу в ЕС", – добавила еврокомиссар внутренних дел Илва Йоханссон.

Отметим, в конце февраля 2022 года Португалия и Греция решили прекратить выдачу инвестиционных виз гражданам России, а 24 марта парламент Болгарии уже отменил схему "золотых паспортов", позволяющую богатым иностранцам покупать гражданство в странах ЕС.

Как сообщал УНИАН, сразу после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ЕС ввел жесткие санкции против России, которые в последствии еще несколько раз усиливались. Среди прочего, российские дипломаты и бизнесмены потеряли привилегированную возможность въезда в страны Евросоюза. Кроме того, были введены персональные санкции против конкретных граждан России и Беларуси, также предусматривающие запрет на въезд в ЕС.