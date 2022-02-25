Санкции вводятся против финансового, энергетического сектора, транспортной сферы, экспортный контроль и в визовой политике.

ЕС сообщил детали новых санкций, согласованных блоком в связи с началом Россией масштабной агрессии против Украины.

Об этом на пресс-конференции после встречи лидеров заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн, пишет "Европейская правда".

По ее словам, согласованный лидерами пакет санкций будет иметь масштабные последствия для экономики РФ и российских элит.

Санкции вводятся против финансового, энергетического сектора, транспортной сферы, экспортный контроль и в визовой политике.

Финансовые санкции закроют РФ доступ к важнейшим рынкам капитала.

"Это коснется 70% российского банковского рынка, а также важнейшие государственные компании, в том числе в военном секторе, и эти санкции увеличат расходы России по займах, приведут к ускорению инфляции и постепенно подрывать промышленность", - заявила президент Еврокомиссии.

Санкции против российских элит не дадут им возможность хранить свои активы в Европе. Санкции против энергетического сектора, по ее словам, осложнят для России обновление нефтеперерабатывающего оборудования. Полностью запрещается продажа российским компаниям самолетов, деталей и авиационного оборудования.

"Три четверти нынешнего коммерческого аэрофлота России - это самолеты, построенные в США, ЕС и Канаде, и поэтому очень зависят от этого", - отметила Урсула фон дер Ляєн.

ЕС ограничивает доступ РФ к новейшим технологиям, важным для модернизации и развития, как полупроводники и другие передовые технологии. Относительно визовой политики, российские дипломаты и бизнесмены потеряют привилегированную возможность въезда в страны ЕС.

Президент Еврокомиссии отметила, что все эти меры вводятся в координации с другими западными партнерами.

"Наша сила - в нашем единстве. В Кремле это знают и сделали все возможное, чтобы посеять раздор, но достиг ровно противоположного. Мы сейчас более едины, чем когда-либо", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Она добавила, что эти события начали новую реальность.

"Путин пытается покорить дружественную (к ЕС - ред.) европейскую страну и силой изменить границы в Европе. Ему это должно не удаться - и не удастся", - подчеркнула президентка Еврокомиссии.

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