Сейчас санкции ввели более 40 стран, которые представляют более половины глобального валового внутреннего продукта.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель заявляют, что в Евросоюзе решили серьезно взяться за невозможность обхода санкций, введенных против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен и Мишель сказали на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.

Президент ЕК подчеркнула, что введенные четыре волны санкций против России наносят сильный удар. "Они глубоко проникают в российскую экономику, исчерпывают российские ресурсы, которыми финансируется эта война", - заявила фон дер Ляйен.

"Теперь все наши усилия следует сосредоточить на внедрении в жизнь этих санкций и на предотвращении обхода и уклонения от них", - отметила президент Еврокомиссии.

Она сказала, что санкционная политика очень тесно координируется с друзьями, союзниками и партнерами, чтобы "придать форму и приспособить" эти ограничительные меры, поскольку "наши экономические системы не идентичны, а разные". "И хотим, чтобы был одинаковый эффект (от действия санкций - УНИАН)", - заявила фон дер Ляйен.

Она сказала, что сейчас санкции ввели более 40 стран, которые представляют более половины глобального валового внутреннего продукта.

"Поскольку мы имеем разные системы, но одинаковую цель с санкциями, мы сейчас согласились действительно глубоко взглянуть на лазейки, которые мы сейчас открыли, или на факты обхода (санкций), потому что некоторые страны пытаются к этому прибегать, - и сделать все в пределах соответствующих систем, чтобы закрыть лазейки и сделать обход санкций невозможным", - заявила фон дер Ляйен.

В свою очередь, президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что сейчас ведется работа над воплощением решений, касающихся введения четырех пакетов санкций.

"Нам известно, что существуют определенные лазейки. Это возможно. И поэтому мы создали комиссии, чтобы убедиться, что мы способны закрыть как можно больше этих лазеек", - заявил Мишель.

Также, по его словам, важно взаимодействовать с третьими странами для того, чтобы они следовали аналогичному подходу к воплощению санкций. "И мы убеждены, что меры, в отношении которых было принято решение, являются болезненными. Это была наша общая цель. Мы хотели, чтобы они были болезненными для Кремля, и мы также готовы поддерживать наши усилия, и решить, если это нужно, вместе с нашими партнерами, принять дополнительные меры", - заявил Мишель.

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко считает, западные страны слишком медленно вводят санкции против РФ.