Житель Копейска Челябинской области устроил рыбалку в луже на одной из улиц города.
Ловлю рыбы сымитировал местный блогер Николай Брынских, опубликовав видео в Instagram.
На записи видно, что парень взял удочку и залез в лужу на надувной лодке. Когда мимо него проехал автомобиль, он поздоровался с водителем жестом руки.
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Таким образом блогер хотел привлечь внимание к проблеме затопления участка дороги.
Представители местной администрации в разговоре отметили изданию «Подъем», что лужа образовалась между двумя рынками, откуда несвоевременно вывезли снег.
По словам властей, ситуация находится под контролем, а на проблемном участке ведутся работы.
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