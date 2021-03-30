Таким образом блогер хотел привлечь внимание к проблеме затопления участка дороги.

Житель Копейска Челябинской области устроил рыбалку в луже на одной из улиц города.

Ловлю рыбы сымитировал местный блогер Николай Брынских, опубликовав видео в Instagram.

На записи видно, что парень взял удочку и залез в лужу на надувной лодке. Когда мимо него проехал автомобиль, он поздоровался с водителем жестом руки.

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Таким образом блогер хотел привлечь внимание к проблеме затопления участка дороги.

Представители местной администрации в разговоре отметили изданию «Подъем», что лужа образовалась между двумя рынками, откуда несвоевременно вывезли снег.

По словам властей, ситуация находится под контролем, а на проблемном участке ведутся работы.

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Автор: Денис Прядко