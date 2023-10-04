Губернатор Белгородской области заявил о сбитии целей в небе.

В ночь на среду, 4 сентября, в российских Белгороде и Брянске прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные жители в сети.

Также российские Telegram-каналы обнародовали видео, на которых можно услышать громкие звуки. После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над городом и районом работает противовоздушная оборона, якобы россиянами были сбиты цели. Тем временем администрация Брянской области молчит.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.

Видео дня

Российский проект "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что в центре Москвы, рядом с Кремлем, прямо сейчас включили воздушную тревогу. Ранее власти РФ сообщали о запланированной на 4 октября проверке этих систем.

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