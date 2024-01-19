Главным фактором такой тенденции стало снижение цен на энергоресурсы.

В 2023 году экспорт товаров из России составил $422,7 млрд, что на $169,4 млрд (почти 30%) меньше, чем в 2022 году. Такова предварительная оценка Центробанка РФ. Это минимум с 2020 г., а если исключить пандемийный год, – то с 2018 года.

Отмечается, что импорт товаров в РФ в прошлом году вырос на $27,9 млрд (10%) и вернулся на довоенный уровень – $304,4 млрд. Это стало главным фактором обвального падения сальдо текущего счета платежного баланса - почти в 5 раз с $238 млрд 2022 г. до $50,2 млрд.

Аналитики считают, что главным фактором такой тенденции стало снижение цен на энергоресурсы. Так, средняя цена основной марки российской нефти, Urals, в 2023 г. была на 17% ниже, чем годом ранее. Также существенно упал экспорт газа. Кроме того, европейское эмбарго вынудило угольную отрасль РФ перейти на азиатские рынки, но при вывозе сырья они столкнулись с проблемами.

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По данным Росстата, на которые ссылаются СМИ, за год сократились поступления по всем основным статьям экспорта, кроме продовольствия: оно в январе-октябре принесло $36 млрд - на 9,1% больше, чем годом ранее.

Российская экономика - последние новости

В правительстве США раскрыли данные об экономических проблемах России из-за войны. По данным главного экономиста департамента по санкциям США Рейчела Лингааса, которыми оперирует FT, экономика России была бы больше на 5% чем сейчас, если бы Путин не начал войну в Украине.

Также УНИАН сообщал, что, по информации Bloomberg, российская экономика начинает восстанавливаться после санкций.

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