В то же время стремление Кремля увеличить набор военных может свести на нет эту цель.

Российская экономика постепенно адаптируется к влиянию международных санкций и может вернуться к своему довоенному уровню уже в следующем году. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что стремление Кремля увеличить набор военных может свести на нет эту цель.

В пятницу российский премьер Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ выросла примерно на 4,6% во втором квартале и на 1,5% в первом полугодии.

В то же время, Bloomberg отмечает, что нехватка рабочей силы в связи с призывом все большего количества добровольцев на войну усугубляет трудности России. Это может привести к переходу к более избирательным мерам по набору людей, чье отсутствие не будет так остро ощущаться на рабочем месте.

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Издание напоминает, что на прошлой неделе Путин подписал закон, повышающий призывной возраст до 30 лет и запрещающий мужчинам покидать страну после получения электронного уведомления о призыве на военную службу.

"Эти меры могут разрешить "целевую мобилизацию", которая ускорит краткосрочный рост за счет уменьшения влияния нехватки рабочей силы и позволит экономике достичь довоенного размера к середине-концу 2024 года, вскоре после запланированных президентских выборов", - пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Последние данные о российском ВВП свидетельствуют, что экономика России росла четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад, вопреки прогнозам о продолжительном спаде в ответ на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.

"Увеличение расходов на оборону привело к росту промышленного производства, в то время как потребительский спрос набирает обороты на фоне увеличения расходов на социальную поддержку и повышения заработной платы", - пишет издание.

В то же время, российская валюта находится не в выигрышной позиции - курс приближается к 100 рублям за доллар после ослабления почти на 25% с начала года. Глава центрального банка Эльвира Набиуллина возложила вину за это главным образом на ухудшение условий внешней торговли и снижение доходов от экспорта - вследствие введенных ограничений на продажу энергоресурсов Россией, и потолка цен на нефть

Банк России недавно повысил свой годовой прогноз роста до 1,5–2,5% на 2023 год, отметив, что объем производства в большинстве секторов, ориентированных на внутренний спрос, достиг или даже превысил довоенный уровень. В следующем году прогнозируется рост на уровне 0,5-2,5% и 1-2% в 2025 году.

Санкции против России

Ранее в США заявили, что санкции ударили по самой важной "дойной корове" Кремля, так как ограничение цен на российскую нефть, установленное "Большой семеркой", способствует сокращению доходов Москвы.

Кроме того, российская экономика после начала войны с Украиной пережила беспрецедентный отток капитала, несмотря на санкции, усложнившие расчеты с внешним миром, и жесткие валютные ограничения от ЦБ РФ.

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