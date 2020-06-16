Российский "брат" следит: все школы в РФ оснастят системой распознавания лиц

В каждом учебном заведении установят примерно по 20 камер, объединенных в систему "Orwell".

Российские школы оснастят системой распознавания лиц, что позволит контролировать помещения и посещения учащихся и сотрудников.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В каждом учебном заведении установят примерно по 20 камер в коридорах и на лестничных площадках, объединенных в систему "Orwell". Кроме того, система будет следить за прилегающей территорией.

Официально власти объясняют, что камеры позволят обеспечить безопасность в школах», и утверждают, что базы данных с лицами не будут никуда передавать, а для внесения лица ученика или учителя нужно будет их согласие. В то же время неизвестно, сможет ли человек продолжать посещать школу в случае отказа.

Как сообщал УНИАН, жители оккупированной части Донбасса, имеющие российский паспорт, смогут проголосовать на референдуме по изменению конституции России, среди которых – «обнуление» президентского срока Владимира Путина.

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