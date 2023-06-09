По словам одного из захватчиков, в одной из из десантно-штурмовых бригад после двух наступлений ВСУ из 70 человек осталось 15.

Российские оккупанты жалуются на большие потери и что вынуждены пить воду из луж.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, ссылаясь на перехват. В частности, в очередном перехвате, военный РФ рассказал о потерях и плохом обеспечении: "либо ты их, либо они тебя... артиллерия... это такая задница просто".

Также, по словам российского оккупанта, они употребляют алкоголь.

"Ну бухаем здесь так, если поедет техника против нас, у нас нет ничего, у нас даже нет ничего для ночного видения", - сказал вражеский военный.

Оккупант рассказал, что общался со знакомым из десантно-штурмовой бригады, который рассказывал, что после двух наступлений ВСУ, в результате которых они захватили 800 метров, из 70 человек у врага осталось 15.

"Я из лужи воду пил, из снега, из дождя, это вот сама задница", - пожаловался захватчик.

Перехват ГУР

Как сообщал УНИАН, украинские разведчики внимательно следят за оккупационными войсками и регулярно радуют граждан перехватами врага.

Ранее ГУР обнародовал перехват, где военнослужащий РФ рассказывает о ситуации с заминированной водой для солдат РФ. Оккупант рассказал, как им привезли воду и оставили ее в 19 км от их местонахождения, однако, чтобы забрать ее, необходимо пройти заминированные поля.

В то же время в другом перехвате жители российского Шебекино опасаются, что войска РФ могут уничтожить город.

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