По его словам, таких потери в его подразделении уже давно не было.

Российский оккупант рассказал сестре о потерях, дезертирстве и безудержном желании расстреливать трусов в рядах армии.

Как свидетельствует новое перехват Главного управления разведки, атмосфера среди оккупантов становится все более напряженной. Оккупант во время разговора с сестрой рассказал о дефиците гранат, патронов из-за стрельбы в состоянии алкогольного опьянения.

"У меня две ракеты есть... каждая по полмиллиона... вот сейчас хочу въ*бать х*хлов", - делится мечтами захватчик.

По словам захватчика, потери его подразделения за одну неделю составили 12 человек. Кроме того, процветает дезертирство.

"90 человек съ*бались -з эки... Ребята в отпуск собирались, гуляли, снаряд влетел. 2 - "200"-х, вот сейчас мамкам отправят двух человек. Да... и трое - 50/50. Короче, не знаю, выживут ли... Такиз потери давно у нас не было. У нас командир ходит бледный, как поганка. 90 человек съ*бались - зеки", - заявил оккупант.

При этом он уточняет, что дезертиры не были "вагнеровцами", а служили в другом подразделении. Он мечтает, что дезертиров будут расстреливать.

"Живыми никого не будем брать,нах*й", - говорит оккупант.

Россияне бегут с поля боя

РФ начала использовать на фронте штурмовые роты "Шторм Z" - подразделения из особого контингента, они состоят из преступников, которые не успели попасть в тюрьму.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из граждан, которые имеют проблемы с законом. Российское Минобороны предложило им вместо того, чтобы попасть в тюрьму - стать "добровольцем" на войне.

Впоследствии стало известно, что боевики отрядов "Шторм-z" грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении".

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