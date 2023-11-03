Голливудская актриса высказала четкую позицию относительно событий в секторе Газа, осудив действия Израиля.

Российский пропагандист Владимир Соловьев не мог пройти мимо последних заявлений голливудской актрисы Анджелины Джоли, осудившей удары Израиля по сектору Газа. Звезда на своей странице в Instagram встала на защиту Палестины и подчеркнула, что Газа становится похожей на "братскую могилу".

Российский скандалист Соловьев возмутился такими действиями звездной актрисы и в своем авторском канале начал вспоминать, что мол Джоли с 2014 года оставалась в стороне от событий на Донбассе. Автоматически пропагандист продолжил знакомую тираду, что украинцы "бомбили" сами себя.

Соответственно Соловьев "обиделся", что актриса отреагировала на ситуацию в секторе Газа, а Донбасс проигнорировала. Пропагандист, наверное, забыл, что Джоли остро осудила кровавые действия России в Украине.

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Рупор Кремля истерично выдал: "Площадь сектора Газа равна площади Донецка. Разница - 7 квадратных километров. Три недели как бомбят сектор Газа. Весь мир об этом говорит. Народ выступает, погибшие дети, все ужасно. Восемь лет "н***стские св**очи" утюжили Донецк. Восемь лет! Все молчали. Анджелина Джоли молчала".

Добавим, что Анджелина Джоли призвала остановить войну в Палестине. Джоли подчеркнула, что своим бездействием мировые лидеры становятся соучастниками страшных преступлений в Палестине.

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