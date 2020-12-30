Оперативники приехали к коллегам и застали четырех пьяных копов.

Жительница Ростова-на-Дону вызвала полицию из-за слишком шумного празднования новогоднего корпоратива местными копами.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Женщина позвонила 02 и заявила, что в пункте полиции кто-то громко кричит, чокается и, вообще, пребывает в слишком веселом настроении. Оперативники приехали к коллегам и застали четырех участковых – двух майоров, капитана и лейтенанта.

Сотрудники не находились на дежурстве и были без оружия. Правоохранители отказались от теста на определение степени опьянения. Против них начали служебную проверку.

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Автор: УНИАН