Соответствующий законопроект уже разработан.

Российская партия "Справедливая Россия - За правду" подготовила законопроект с предложением признать Украину якобы "террористическим государством".

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

В документе определяется порядок признания государств террористическими и спонсорами-терроризма. В законопроекте также есть упоминание о том, что к якобы "террористическим государствам" относится Украина.

Согласно предложению депутатов, Россия может признать спонсором терроризма страну, которая поставляет товары военного назначения в Украину. Имущество граждан таких стран на территории РФ предлагают конфисковать.

Как сообщал УНИАН, 21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

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