Посол пояснила, что этот вопрос требует тщательного анализа соответствия американским законам.

США серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма из-за ее действий в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Относительно объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа соответствия американским законам...Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором. Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", - пояснила ситуацию Бринк.

Она отметила, что США ввели "беспрецедентное по объему и глубине количество санкций" против РФ.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это делать и в дальнейшем", – подчеркнула Бринк.

Как сообщал УНИАН, 21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

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