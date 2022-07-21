По словам источников, Конгресс может и сам принять соответсвующее решение.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребавала от госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

В Госдепартаменте и офисе Пелоси отказались комментировать эту информацию.

Как отмечается, Конгресс предоставил госсекретарю полномочия признать другую страну государством-спонсором терроризма.

По данным источников, в Конгрессе утверждают, что законодатели могли бы принять закон, чтобы признать РФ спонсором терроризма без Госдепа. Это позволит Конгрессу самостоятельно надавить на президента РФ Владимира Путина.

"Нет никакой юридической причины, по которой Конгресс не мог бы принять закон, фактически признавший Россию государством-спонсором терроризма", - заявил помощник от Демократической партии.

Как ранее сообщал УНИАН, США внесли Россию в список стран, которые проводят "политику или практику" торговли людьми, принудительного труда или тех, чьи силы безопасности или вооруженные группы, которые поддерживаются правительством, используют детей как солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: