После российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что Россия стала крупнейшим террористическим государством в мире. "И это должно быть юридическим фактом. Каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги на пошлины российскому государству – это предоставлять средства террористам", – сказал он.

Хотя РФ уже предоставила миру уже много фактов для признания себя государством-спонсором терроризма, мир очень медленно движется с этим вопросом. Однако сейчас это, наконец, такое признание может стать реальностью: в США могут внести Россию в реестр стран, которые выступают спонсором терроризма. А если это сделают США, то и другие союзники будут действовать таким образом.

Такое признание – серьезный удар по России. Конечно, и без него реноме РФ очень испорчено. Но государство-спонсор терроризма будет означать, что Россия больше не сможет ни в одном виде получать внешнюю помощь. Любое сотрудничество с РФ станет токсичным, поэтому остановится надолго. Да, сейчас это тоже происходит, ведь бизнес – либо из-за страха попасть под санкции, либо из-за того, что заботится о своей репутации – старается максимально дистанцироваться от России. Однако в случае получения РФ нового "статуса", она станет максимально токсичной для любого бизнеса, даже того, кто до сих пор там остается и только приостановил работу, свернул деятельность не полностью.

Также не стоит забывать, что вопрос о признании России государством-спонсором терроризма идет в тесной спайке с тем, чтобы наложить на РФ санкции FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег). Задача изначально – исключить Россию из административных органов этой организации. Следующий шаг – внесение РФ в черный список. И это даже круче чем SWIFT. Это – очень серьезный удар.

Дело в том, что, несмотря на санкционный давление, Россия думает, что сможет оставить для себя поле для маневров с Китаем, Индией, Бразилией, Пакистаном и другими. Однако история с признанием РФ государством-спонсором терроризма и привлечением особого внимания к деятельности, связанной с РФ, со стороны FATF станут для потенциальных партнеров Кремля важным сигналом – мощным предостережением для любой кооперации. Например, продажа Россией энергоресурсов. Учитывая, что наличными между странами никто расчетов не ведет, а счета, с которых может происходить такая оплата, могут тщательно проверяться FATF, такие сомнительные сделки могут привести не просто к торможению в выполнении обязанностей продавца и покупателя, но и вообще потери средств, которые могут быть заморожены на счетах до тех пор, пока FATF их не проверит. А это может тянуться так долго, что сделка потеряет свой смысл. И таких вещей России стоит ожидать по всем "фронтам". Россия станет хуже Северной Кореи.