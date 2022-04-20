Пожилые россиянки записали двуязычное обращение в котором подчеркнули, что "волнуются за будущее американского народа".

Группа российских бабушек записала видеообращение к "американ пипл". Пожилые женщины неожиданно заговорили по-английски, и заявили, что "волнуются за будущее американского народа".

Видео появилось в сети.

Пользователей рассмешил не только пропагандистский текст так называемого обращения, но и его английская версия с субтитрами.

В частности, бабушки начали видео со слов "услышьте нас" или "хиар ас", как указано в субтитрах.

"Говорим прямо в лицо: вам необходимо освободиться от рабства наконец. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад. Поэтому, на ближайших выборах избавьтесь от представителей Демократической партии", - заявили бабушки, обращаясь к американцам.

Хватит слов! Это надо увидеть.

Как сообщал УНИАН, ранее женщины, пережившие оккупацию в Черниговской области, рассказали, что для некоторых российских оккупантов настоящим шоком стало увидеть унитаз.

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