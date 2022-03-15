Россиянка пожаловалась сыну, который воюет против" бандеровцев " в Украине, на сложное экономическое положение РФ из-за санкций.

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор оккупантов с их семьями. На этот раз российская женщина жаловалась своему сыну, который пришел "захватывать Киев", на повышение цен в РФ.

Аудио опубликовала Служба безопасности.

"У нас цены растут, как в сказке. Кредиты – 30%, ипотека – 18%. Бабы покупают унитаз – стоит 43 тысячи. С валютой Сбербанк не работает. К сентябрю прикрыли валютно-обменные операции. Санкции везде", - заявила россиянка.

Российский террорист в ответ сказал, что ему все надоело, однако он не может "свалить".

На вопрос, когда его освободят, оккупант сказал, что не знает.

Также он опроверг выдумки кремлевских СМИ о якобы окружения русскими войсками Украины со всех сторон: "Это все пропаганда, это зомбоящик".

Российско-украинская война: что известно

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину пытались захватить "блицкригом" Киев, однако сопротивление Вооруженных сил не позволило планам врага осуществиться.

В настоящее время противник перегруппировывает силы, чтобы еще раз попытаться атаковать столицу. По данным британского Минобороны, россиянам мешают проблемы с логистикой и ВСУ.

С 24 февраля захватчики несут большие потери в живой силе и технике. Как сообщают в МО, на сегодня ВСУ уничтожили более 12 тысяч человек вражеского войска.

Из-за фактического провала быстрой оккупации Россия столкнулась с проблемами поставок пищи военным и горючего. В этой связи Путин обратился в Пекин с просьбой помочь финансово в "спецоперации" против Украины.

Российские террористы перешли от атак на объекты военной инфраструктуры к гражданским обстрелам. Зафиксированы случаи расстрелов, пыток, изнасилований, блокировок "зеленых коридоров" для эвакуации населения и создания гуманитарных кризисов во временно захваченных населенных пунктах.

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