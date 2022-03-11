Россия намерена перезагрузить свои ресурсы для возобновления наступательной деятельности / Иллюстрация REUTERS
Российские оккупанты могут готовить новую наступательную операцию на Киев, которая будет осуществлена в ближайшие дни.
Такое заявление сделало Министерство обороны Великобритании.
В британском ведомстве сообщили, что Россия намерена перезагрузить свои ресурсы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни.
"Это, вероятно, будет включать операции против Киева", — говорится в сообщении.
По данным британского Минобороны, наступлению России мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2022
Война против Украины:
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