По данным британского Минобороны, наступлению России мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.

Российские оккупанты могут готовить новую наступательную операцию на Киев, которая будет осуществлена в ближайшие дни.

Такое заявление сделало Министерство обороны Великобритании.

В британском ведомстве сообщили, что Россия намерена перезагрузить свои ресурсы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни.

"Это, вероятно, будет включать операции против Киева", — говорится в сообщении.

По данным британского Минобороны, наступлению России мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2022

Война против Украины: