Мужчина жестоко убил свою прикованную цепью собаку.

Следственный судья Владимир-Волынского городского суда Волынской области избрал меру пресечения подозреваемому в жестоком обращении с животным в присутствии малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба суда. Согласно материалам следствия, 16 июня 2021 года около 18:30 в селе Старый Загоров мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии двух малолетних детей кухонным ножом перерезал яремную вену своему псу, который был на привязи. В результате травм животное погибло.

Прокурор и следователь просили избрать меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства и суд удовлетворил эту просьбу.

Эта мера пресечения является наиболее мягкой и обязывает подозреваемого исполнять обязанности, возложенные на него судом. В случае невыполнения их, подозреваемому могут избрать более жесткую меру пресечения и наложить на него штраф от 0,25 до 2 размеров минимальной заработной платы, передает ТСН.

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За содеянное на мужчиу завели дело по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Автор: Ирина Погорелая