Войны между РФ и Украиной не будет, спрогнозировал эксперт.

Российская Федерация накапливает войска на границе Украины не для войны с нашим государством, а готовится к противостоянию с НАТО.

Идет нагнетание ситуации между Альянсом и Россией или между США и РФ, но никакой войны не будет, поделился мнением бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в эфире канала "Украина 24".

По его словам, завершится все тем, что Штаты скажут, – Украине угрожала "смертельная опасность", но они смогли решить вопрос.

"Россия готовится, накапливает войска не для войны с Украиной, а для войны с НАТО. А НАТО там бряцает тоже оружием и готовится к войне с Россией. Главное, что плацдарм, театр боевых действий будет на территории Украины – и воздушное пространство, и морские воды...", – сказал он.

Читайте такжеГенерал сказал, что будет "чрезвычайно мощным" ударом по ПутинуЭксперт считает, что Штаты нагнетают ситуацию, чтобы шли разговоры о войне и волновали людей.

Напомним, весной 2014 года Россия решилась на агрессивные действия против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. Власти РФ поддержали боевиков, захвативших часть Донбасса и создавших так называемые "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс также ворвались российские войска.

В конце октября этого года американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что РФ увеличила количество своих войск у границы Украины.

Позже руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что российская сторона стянула к нашей границе более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале 2022 года.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк