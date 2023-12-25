Гражданку РФ Викторию Петрову осудили по статье о "военных фейках".

В Росси случился прецедент: впервые по статье "о военных фейках" человека отправили в психушку на неопределенный срок в Питере.

Жертвой российского режима стала Виктория Петрова - она назвала лидера РФ Владимира Путина "шизофреником". Об этом пишет российский телеграм-канал "Ротонда".

"Калининский районный суд вместо реального срока отправил петербурженку Викторию Петрову лечиться в психиатрической больнице. Петрову обвиняли в военных фейках за публикации в соцсетях о боевых действиях в Украине, вину она не признала", - говорится в сообщении.

Сроки пребывания в психиатрическом стационаре для Виктории не конкретизировали. Она пробудет там минимум пол года, но затем сроки ее "лечения" могут продлить.

До вердикта суда Петрова находилась в СИЗО. Там девушка прошла психиатрическую экспертизу, в рамках которой установили, что она действует "не осознано". Во время слушания ответственный за ее дело прокурор уточнил, что у Петровой "нарушены критико-прогностические способности".

В свою очередь адвокат Виктории заявила росСМИ, что ее подзащитная "не голос поколения", а совершенно обычная девушка, даже не активистка. "Не активистка, не журналистка, не голос поколения", - уточнила Анастасия Пилипенко корреспонденту "Бумаги".

По ее словам, Викторию подвергают унижениям и издевательствам в больнице.

Что сказала Петрова о Путине

Викторию Петрова находится под стражей мая 2022 года. Против нее возбудили уголовное дело по статье о "военных фейках" в связи с ее публикациями в соцсети ВКонтакте. В одной из них девушка процитировала украинского врача, утверждающего, что Путин болен на шизофрению.

На Рождество Россия "арестовала" Буданова

Тем временем Россия в честь Рождества решила "арестовать" Буданова. Сегодня о соответствующем вердикте сообщили росСМИ, ссылаясь на решение Басманного суда Москвы.

Буданову вменяют "участие" в 104 терактах против РФ. Главу ГУР Украины решили припугнуть заочным вердиктом.

Вас также могут заинтересовать новости: