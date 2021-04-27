Парень подкараулил 17-летнюю экс-подругу у музыкального колледжа, приставил к ней травматический пистолет и отвел на съемную квартиру.

В Новосибирске 16-летний подросток похитил бывшую подругу и приковал ее наручниками к батарее.

Об этом сообщает «КП».

Молодые люди познакомились в школе, стали дружить, но потом девушка разорвала отношения, потому что парень ее избивал.

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4 апреля он подкараулил 17-летнюю экс-подругу у музыкального колледжа, где она училась. Он приставил к ней травматический пистолет, который девушка приняла за настоящий, и отвел на съемную квартиру. Там он приковал ее к батарее наручниками и избил.

Парень отобрал у девушки телефон. Дождавшись его ухода, заложница при помощи второго телефона сообщила матери о похищении. На место была вызвана полиция, которая освободила ее.

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Автор: Денис Прядко