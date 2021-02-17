В Москве неизвестный мужчина украл из ЦУМа одежду почти на полмиллиона рублей (около 150 тысяч гривень).
Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Вор заказал в ЦУМе туфли D&G, джинсы Brioni, футболку и два джемпера Billionaire на общую сумму 436 тысяч рублей.
По словам курьера, который привез одежду мужчине домой, тот его встретил у подъезда. Затем пригласил в квартиру на первом этаже, закрыл дверь на ключ и с вещами пошел в одну из комнат на примерку.
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Однако спустя 10 минут вор так и не вернулся, а когда курьер попытался зайти в комнату, оказалось, что дверь подперта стулом. Самого «покупателя» там не было - он надел одежду на себя и выпрыгнул в окно.
Как позже выяснилось, мужчина специально снял квартиру на сутки для аферы.
Теперь вора разыскивает полиция, а ЦУМ ищет способы, как предотвратить повторение такого случая в будущем.
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