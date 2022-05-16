Сборами средств якобы занимаются украинцы.

Российские пропагандисты призвали граждан не жертвовать своей же армии, потому что украинцы могут якобы воспользоваться этими средствами.

Об этом шла речь в эфире одного из кремлевских пропагандистов, обратил внимание украинский активист и военный Сергей Стерненко.

У ведущего спросили, можно ли сейчас донатить армии РФ, воюющей в Украине, на что тот ответил: "Если доверяете – да".

В то же время он добавил, что не советовал бы этого делать, поскольку часто этими сборами занимаются сами украинцы, а деньги якобы направляют на ВСУ.

"Мы выяснили, что три четвертых сбора этих денег осуществляют украинцы, которые на эти же деньги, смеясь, покупают оружие и отправляют на передовую "нацистам". И на ваши же деньги стреляют по нашим ребятам", - заявил пропагандист.

Как писал УНИАН, российские СМИ, подконтрольные Кремлю, уже с самого утра, 16 мая, начали разгонять в сети фейк о якобы добровольной сдаче в плен украинских военных, которые обороняют территорию "Азовстали" в Мариуполе.

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