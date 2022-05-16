С целью создания пропагандистской картинки в Мариуполь привезли 2 тысячи пленных, которые будут "играть" роль пленных из "Азовстали".

Российские СМИ, подконтрольные Кремлю, уже с утра, 16 мая, начали разгонять в сети фейк о якобы сдавшихся украинских военных, обороняющих территорию "Азовстали" в Мариуполе.

Соответствующие "новости" уже вышли на РЕН-ТВ, URA.RU, Царьград и на других сомнительных ресурсах.

Говорится о якобы "первой группе" из 10 военных, которые покинули завод с "белым флагом".

Источником легализации вброса на который ссылаются российские СМИ является "командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг очередные фейковые заявления оккупантов о том, что украинские военные якобы сдались русским: "Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе".

Раньше об информационном вбросе РФ писал InformNapalm. С целью создания пропагандистской картинки русские привезли в Мариуполь 2 тысячи пленных – военных и гражданских, которые будут "играть" роль пленных из "Азовстали".

По состоянию на утро 16 мая оккупанты не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров на "Азовстали", где находятся украинские бойцы.

Все наземные операции оккупанты ведут исключительно на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов.

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