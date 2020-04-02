В Кремле прокомментировали намерения мировых лидеров отменить визиты на парад 9 мая

Подготовка к проведению парада идет по плану, и никаких решений об изменении даты и формата парада нет.

В Кремле с пониманием относятся к возможному решению мировых лидеров отменить визиты на парад 9 мая в Москву.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы с пониманием относимся к подобным решениям», - сказал Песков, комментируя сообщение японского информагентства «Киодо» о том, что премьер-министр Японии рассматривает возможность отложить поездку в Россию для участия в торжествах по случаю 75-ой годовщины Победы.

При этом он уточнил, что не знает, «были ли ноты на этот счет по дипканалам».

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В тоже время, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подготовка к параду идет по плану, решений об изменении даты и формата не принималось. Так он прокомментировал публикацию некоторых российских СМИ, сообщивших со ссылкой на источник, что власти рассматривают различные альтернативные варианты проведения парада из-за угрозы COVID-19, среди них – отказ от зрителей на трибунах и перенос на осень.

Он заявил, что подготовка к проведению парада идет по плану и никаких решений об изменении даты и формата парада нет. «1 апреля была проведена очередная парадная тренировка», - сказал Конашенков.

По его словам, со всеми участниками парада проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний. «У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура. Проводится дезинфекция всех помещений в местах их размещения. Вообще, все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», - отметил он.