Также в список попали острова Гернси и Мэн.

Багамские острова, а также Гернси и Мэн внесены РФ в список "недружественных" стран и территорий.

Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства.

Сообщается, что Багамские острова попали в список, так как ввели запрет на любые операции с российским Минфином и Центробанком.

Острова Гернси и Мэн (оба - владения британской короны) попали в список, так как поддержали санкции, введенные Великобританией.

Как писал УНИАН, список "недружественных" стран появился в России в 2021 году. Первыми туда вошли США и Чехия.

Теперь в списке уже более 50 государств. В том числе, все страны-члены ЕС, США, Австралия, Великобритания, Швейцария, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия и Украина.

На эти страны распространяются ограничения по найму персонала в дипломатические миссии и консульские учреждения вплоть до полного запрета нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Накануне в список включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

Вас также могут заинтересовать новости: