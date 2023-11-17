В 2024 году на войну будут тратить треть бюджета страны.

Госдума России приняла проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025–2026 годов, в котором предполагается увеличить расходы примерно на 25% в 2024 году, причем рекордные суммы пойдут на оборону. Как пишет Washington Times, ожидается, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы впервые в современной истории России

Согласно закону, доходы государственного бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году – 33,5 триллиона рублей, в 2026-м – 34,1 триллиона рублей.

Бюджет предусматривает рекордные в современной истории России военные расходы. Как сказано в пояснительной записке, в 2024 году на статью "национальная оборона" будет выделено 29,4% – около 10,8 триллиона рублей.

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В рамках этой статьи финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий. В бюджете на 2023 год военные расходы были заложены лишь в сумме 6,4 триллиона рублей, то есть речь идет об увеличении более чем в полтора раза.

Всего военные расходы составят около 6% ВВП – это одно из первых мест в мире.

Российские законодатели заявили, что бюджет на 2024-2026 годы был разработан специально для финансирования вооруженных сил и смягчения воздействия "17 500 санкций" на Россию.

Как отмечают эксперты, проект бюджета "направлен на то, чтобы разобраться в войне на Украине и быть готовым к вечной военной конфронтации с Западом" и равнозначнен "массовой ремилитаризации российского общества".

Расходы России на войну в Украине

По последним оценкам Forbes Ukraine, на ведение кровопролитной войны в Украине Россия тратит около 300 миллионов долларов в день. Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны, по оценкам, уже составляют около 167,3 милиларда долларов.

По расчетам, которые проводились еще в мае, Кремль тратит на войну с Украиной 900 миллионов долларов ежедневно.

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