Расходы на оборону превысят социальные расходы страны-агрессора, свидетельствует проект бюджета.

Россия планирует огромное повышение расходов на оборону в 2024 году. Они составят 6% валового внутреннего продукта страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета РФ.

Следовательно, согласно проекту бюджета, который российское правительство должно будет обсудить в скором времени, расходы на оборону вырастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов) в 2024 году. В этом году они составляли 6,4 триллиона рублей. Прогнозируемый оборонный бюджет будет втрое больше, чем был в 2021 году (3,6 триллиона рублей).

В проекте бюджета прогнозируются общие расходы в 2024 году на уровне 36,6 триллиона рублей, что на 15% больше, чем в этом году. При этом расходы на секретные или неопределенные статьи растут с 6,5 триллиона в 2023 году до 11,1 триллиона рублей, и составляют уже 30% от общих бюджетных расходов. Расходы на социальную политику в 2024 году планируется увеличить с 6,5 до 7,5 триллиона рублей.

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"Динамика военного бюджета России свидетельствует об изменении приоритетов правительства на фоне боевых действий, которые вызывают значительные финансовые потери, конца которых не видно. Планируется, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы, даже несмотря на то, что Кремль готовится к президентским выборам в марте, и то, что экономика находится под давлением беспрецедентных международных санкций", – акцентирует Bloomberg.

В целом РФ ожидает поступления в размере более 35 триллионов рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, и увеличения на четверть доходов от нефти и газа (до 11,5 триллионов рублей).

Сколько агрессор тратит на войну против Украины

По последним оценкам Forbes Ukraine, на ведение кровопролитной войны в Украине Россия тратит около 300 миллионов долларов в день. Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны, по оценкам, уже составляют около 167,3 милиларда долларов.

Расходы россиян на войну обозначаются в их бюджете как "национальная оборона". Помимо этого, значительная часть расходов на секретные или неопределенные статьи, составляющие значительную долю бюджета, направляется на войну и армию. Еще по состоянию на май текущего года сообщалось, что около 2,4 триллиона рублей из тайных расходов (или 80%) достались военным.

При этом, как заявил финансист Билл Браудер, 80% денег, которые должны были потратить на войну против Украины, украли российские чиновники.

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