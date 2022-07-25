В целом Украина уничтожила российский флот на сумму более миллиарда долларов.

По расчетам, которые проводились еще в мае, РФ тратила на войну с Украиной 900 миллионов долларов каждый день. В эту сумму тогда входили выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами и ракетами, а также расходы по ремонту поврежденной военной техники.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, в том же таки мае, то есть на тот момент за три месяца войны, Россия в целом потратила на войну 20 миллиардов долларов. А уже в июле сумма ежедневных затрат на войну в Украине существенно отличается.

По данным издания Forbes, теперь Россия тратит на день войны против Украины около 400 миллионов долларов. Дороже всего стране-агрессору обходятся снаряды и ракеты. По Украине захватчики выпускают около 20 ракет в день, цена на них примерно составляет от нескольких сотен тысяч долларов до 10 миллионов долларов. Не стоит забывать о ракетных комплексах "Искандер" по 3 миллиона долларов каждый, а еще "Калибр" по 6,5 млн долл.

В среднем за день войны Российская Федерация теряет авиации на сумму 60 миллионов долларов. Танков и бронемашин - на 40 миллионов. Что касается техники времен СССР, то посчитать эту сумму довольно сложно, но именно этой техники у РФ очень много.

"Несложно подсчитать, что сумма, выделяемая на войну в Украине, в мае и июле сократилась на 500 миллионов долларов, и в первую очередь эта разница влияет на российских военных, которых из-за сокращения бюджета на войну просто обманывают", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что Кремль не выплачивает обещанные выплаты российским военным, раненым в Украине. Также не получают средства родственники ликвидированных на войне россиянам.

Чего стоило только потопление гордости российского флота - крейсера "Москва", а стоило это РФ 750 миллионов долларов. В целом Украина уничтожила российский флот на сумму более миллиарда долларов. К тому же, Россия уже потеряла более 39 тысяч военных, семьям которых нужно выплачивать деньги.

"Но не стоит забывать, что ни сумма за май 900 миллионов долларов, ни сумма за июль в 400 миллионов долларов не учитывает, сколько Россия потеряла финансово из-за жестких экономических санкций, введенных против нее после вторжения в Украину 24 февраля", - отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Херсонском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, которая пыталась проводить контрнаступление.

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