Кремль не уверен, что Путин будет баллотироваться как самовыдвиженец в президенты.

Кремль еще не принял решения об участии Путина как самовыдвиженца на президентских выборах в 2024 году.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии медиа-холдингу "Осторожно Media". Об этом сообщила его основательница Ксения Собчак.

На вопрос корреспондента о планах Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца, Песков ответил, что уверенности в этом нет.

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"Пока ещё никаких решений на сей счёт не принималось", - заявил он.

Утром 13 ноября российский "Коммерсант" сообщил, что внутриполитический блок АП рассматривает вариант выдвижения Владимира Путина в президенты как самовыдвиженца. Об этом изданию сообщило 3 источника из политического круга Кремля.

"Обсуждаются разные варианты и сверяться они будут с социологическими замерами", - говорится в материале.

РосСМИ утверждает, что в команде Путина идут активные дискуссии по поводу формирования состава инициативной группы для его выдвижения на выборы. Пока что итоговый состав не согласован, но в числе "превалированных" лиц могут оказаться певец Шаман, режиссер Никита Михалков и первая женщина-космонавт РФ Валентина Терешкова. Всего в инициативной группе должно быть не менее 500 человек.

Путин собирается избегать слов о войне, чтобы снова стать президентом

Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году. Однако в рамках своей предвыборной кампании диктатор постарается избегать темы войны с Украиной. Главный акцент его пиар-кампания сделает на том, что Путин - это "мессия" - лидер, который сделал из РФ "островок спокойствия".

Пока что дата президентских выборов неизвестна. Совфед РФ должен определиться с днем не позднее 18 декабря 2023 года.

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