Тема войны будет подниматься только при условии "очень серьезного [российского] успеха" на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

Кремлевский диктатор Владимир Путин будет избегать темы войны против Украины во время своей предвыборной кампании в 2024 году. Вместо этого он сосредоточится на якобы стабильности России и критике Запада.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW). Ссылаясь на российские СМИ, аналитики отмечают, что президентская кампания имеет целью представить Путина как лидера, который сделал Россию "островком спокойствия".

Отмечается, что рейтинги Путина растут после выступлений, в которых он критикует Запад, и российская государственная пропаганда будет способствовать этому, все чаще публикуя истории о "трудностях" в западных странах и якобы неспособности США поддержать Украину и Израиль одновременно.

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При этом, тема войны будет подниматься только при условии "очень серьезного [российского] успеха" на фронте, а не продолжения "позиционной войны".

"Беспокойство в Кремле и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что "Единая Россия" или доминирование Путина в российской политике сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах", - отмечают в ISW.

Выборы президента РФ - новости

Как сообщал УНИАН, ранее издание Reuters сообщило, что Путин останется у власти после 2024 года, ведь решил баллотироваться на новый срок. Отмечается, что для Путина, рейтинг одобрения которого, как показывают опросы общественного мнения, внутри России составляет 80%, выборы являются формальностью, если он баллотируется.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на президентских выборах с результатом более 90% голосов. Он добавил, что "теоретически их [выборы] можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран".

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