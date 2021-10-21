Представитель оккупированного Россией Крыма, член Совета Федерации, Сергей Церков утверждает, что украинский "антиоккупационный" словарь, направленный на контрпропаганду Кремля, якобы унижает самих украинцев.
Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.
В словаре, в частности, говорится о "временной оккупации Крыма Россией", "российском вторжении в Крым"в место кремлевского клише "воссоединение Крыма с Россией".
В Москве увидели в этом словаре "притеснения свободы слова". А сам Церков убежден, что решение приняли, потому что в украинском обществе, мол, относительно событий в Крыму "разнятся мнения".
Читайте такжеПодозрение в госизмене: в Украине заочно арестовали Азарова"Похоже, не все хорошо в украинском королевстве во главе с Зеленским", – считает оккупант.
Учебное пособие для властей и журналистов по агрессии России
Разработанный Совбезом Украины с целью контпропаганды страны-агрессора учебное пособие вмещает перечень кремлевских клише, которые российские медиа распространяют, вспоминая события в Украине: войну на Донбассе, украинскую власть или вооруженные силы.
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.