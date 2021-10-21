Словарь вмещает более 60 кремлевских пропагандистских клише.

Представитель оккупированного Россией Крыма, член Совета Федерации, Сергей Церков утверждает, что украинский "антиоккупационный" словарь, направленный на контрпропаганду Кремля, якобы унижает самих украинцев.

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

В словаре, в частности, говорится о "временной оккупации Крыма Россией", "российском вторжении в Крым"в место кремлевского клише "воссоединение Крыма с Россией".

В Москве увидели в этом словаре "притеснения свободы слова". А сам Церков убежден, что решение приняли, потому что в украинском обществе, мол, относительно событий в Крыму "разнятся мнения".

Читайте такжеПодозрение в госизмене: в Украине заочно арестовали Азарова"Похоже, не все хорошо в украинском королевстве во главе с Зеленским", – считает оккупант.

Учебное пособие для властей и журналистов по агрессии России

Разработанный Совбезом Украины с целью контпропаганды страны-агрессора учебное пособие вмещает перечень кремлевских клише, которые российские медиа распространяют, вспоминая события в Украине: войну на Донбассе, украинскую власть или вооруженные силы.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виолетта Орлова