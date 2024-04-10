С конца марта более 400 мигрантов были приговорены к высылке из страны.

Ряд стран, таких как Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан призывают своих граждан не участвовать в массовых мероприятиях в РФ и оставаться дома. Это связано с терактом, который произошел в Крокус Сити Холл в марте 2024 года и унес по меньшей мере 143 человеческих жизней.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство", в то время как Кремль возложил всю вину на Украину, США и Великобританию.

Как пишет Politico, в ответ на теракт, в России начались репрессии против иммигрантов и этнических меньшинств, в том числе против людей из Центральной Азии и неславянской внешности, включая массовые задержания и высылку из РФ.

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Издание уточняет, что в результате усиленных проверок и обысков, в конце марта около 40 мигрантов были задержаны на работе недалеко от Москвы, и более 400 человек были приговорены к высылке из страны. В связи с этим, правительства Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана призвали своих граждан в России избегать участия в массовых мероприятиях и по возможности не выходить из дома.

Люди получают угрозы в интернете, где их призывают "вернуться к себе домой". По данным издания, некоторые россияне азиатского происхождения рассматривают возможность миграции в Среднюю Азию.

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Вечером 22 марта, в пригороде Москвы, в Crocus City Hall произошло нападение: вооруженные в камуфляже люди начали стрельбу, в результате чего более 100 человек были убиты, и многие получили ранения. За атаку ответственность взяла группировка ИГИЛ. Тем не менее российское правительство указало на Украину как на виновника происшествия.

В связи с расследованием теракта были задержаны несколько человек, среди которых четверо, предположительно, участвовали в нападении: Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрам Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все они – граждане Таджикистана. Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о пытках задержанных. Правозащитники указывают, что использование пыток может делать полученные показания недостоверными, поскольку под давлением задержанные могут говорить неправду.

А экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал убивать всех "причастных" к трагедии в "Крокусе". Причем казнить он хочет не только непосредственных исполнителей, организаторов и их прямых пособников, но даже тех, "кто сочувствовал".

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