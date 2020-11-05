По словам родителей парня, он и его возлюбленная "не блогеры, не тиктокеры - обычные социалистические" дети.

В городе Искитим под Новосибирском 13-летняя школьница-фанатка волейбола забеременела от 14-летнего волейболиста. Ее родители во всем винят дистанционное обучение, так как дети забросили секции и вместо этого занимаются сексом.

Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Девочка училась в новосибирской школе, однако после введения режима самоизоляции в апреле мать отправила ребенка к бабушке в Искитим. Там школьница сдружилась с местными подростками, и за ней стал ухаживать 14-летний волейболист.

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Мать девочки рассказала, что узнала о беременности, когда срок уже составил 13 недель. Подростки признались, что мечтали пожениться и жить вместе. Они объяснили, что скрыли беременность, чтобы родители не отправили ребенка на аборт.

Родители 14-летнего спортсмена считают, на дистанционке у детей появилось слишком много свободного времени.

«Почему дети решили поиграть во взрослых - мне до конца непонятно. Они не блогеры, не тиктокеры - обычные социалистические, как я говорю, дети. Я думаю, что виновата дистанционка, карантин», - заявила она.

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Автор: УНИАН