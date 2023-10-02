Политик откупился деньгами за молчание, ведь боится за свою репутацию.

В российской Госдуме бушуют страсти. Поговаривают, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий добивается не только журналисток, но и всех женщин вокруг.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, недавно Слуцкий попал в скандал. Кроме домогательств к журналисткам из пула Госдумы преемник скандального Жириновского много лет терроризирует сотрудниц.

"Как рассказала одна из них, помощница депутата, как только она осталась с Леонидом Слуцким наедине в кабинете, народный избранник набросился на нее и прижал к стене. При этом нынешний глава ЛДПР не пытался прикоснуться к груди или ягодицам своей жертвы, а сразу попытался вцепиться в пах. С боем девушка вырвалась и выбежала из приемной, как ошпаренная", - говорит источник.

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Примерно через десять минут к ней пришел помощник Леонида Слуцкого и молча вручил конверт, в котором лежали 100 тысяч рублей. Плата за молчание вносилась ежемесячно. Поговаривают, что таких конвертов по всей Думе регулярно приносят в 3-4 кабинета.

Слуцкий вместо Жириновского

25 марта прошлого года о смерти Жириновского стало известно нескольким пабликам и СМИ, но только 6 апреля российские власти официально подтвердила смерть скандального лидера ЛДПР. У политика тогда диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

При этом сначала в партии информацию отрицали, а затем добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.

Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он уколол себе 8 раз.

В мае 2022 года фракцию ЛДПР в Госдуме РФ вместо Жириновского возглавил Леонид Слуцкий, которого журналистки нескольких изданий обвиняли в домогательствах.

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