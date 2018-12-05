Представитель Североатлантического альянса ожидает, что все процедуры, предусмотренные соглашением между Македонией и Грецией о переименовании страны, могут быть завершены в середине января 2019 года.

В НАТО предполагают, что Македония может стать членом Альянса весной 2020 года, если имплементирует соглашение с Грецией о переименовании страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом официальный представитель организации сообщил в кулуарах встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в штаб-квартире Альянса.

По его словам, все страны НАТО поддерживают реализацию соглашения между Скопье и Афинами, чтобы Македония могла стать членом Альянса.

Представитель НАТО ожидает, что все процедуры, предусмотренные соглашением между Македонией и Грецией, могут быть завершены в середине января 2019 года.

Он отметил, что после этого НАТО сможет подписать протокол о присоединении Македонии к Альянсу, и все 29 парламентов стран-членов должны его ратифицировать.

Представитель Альянса предположил, что ратификация документа продлится около года.

«Исходя из опыта, на это необходимо около 12-14 месяцев. При этом, если предположить, что протокол будет подписан в феврале, то Македония может стать членом НАТО весной 2020 года», - заявил представитель Альянса.

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Справка УНИАН. Спор между Скопье и Афинами начался в 1991 году, когда Македония мирно отошла от Югославии, объявив свою независимость под названием Республика Македония. Греция выразила возражение против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к ее одноименному региону.

Из-за протестов Греции Македония была принята в ООН с предварительным названием - бывшая Югославская Республика Македония. Также из-за этого конфликта Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО.

После 27-летнего спора, 12 июня 2018 премьер-министр Республики Македония Зоран Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас достигли соглашения о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

30 сентября большинство граждан на референдуме проголосовали за одобрение соглашения с Грецией.

19 октября парламент Македонии одобрил предложения правительства о начале внесения изменений в Конституцию по изменению названия страны в Северную Македонию.

В начале декабря парламент Македонии после вето президента повторно принял в первом чтении поправку в Конституцию в разделе о переименовании страны.