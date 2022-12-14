Бывший украинский нардеп все время подозрительно покачивался.

Предатель Илья Кива записал свое новое пропагандистское обращение прямо из бани.

На видео Кива, как всегда, начал с кремлевских клише об "одном народе" украинцах и русских.

"Почему украинец, х*хол такой, как я, любит русскую баню? Потому что мы, украинцы, и есть русские. Это они там, на Западе, ходят в эти "сауны"… (Плюет – ред.) П*дары. Мы любим нашу настоящую баню православную", - заявил Кива.

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Потом предатель зачем-то улегся голой спиной на землю и начал растирать себя снегом. "Вот что делает нас единым народом, который обязательно воссоединится и победит все зло", - сказал Кива.

Стоит отметить, что бывший украинский нардеп все время подозрительно покачивался.

Уголовное дело против Кивы

Илья Кива (будучи нардепом ВР) сбежал из Украины еще накануне вторжения России, заявив тогда, что просто решил внезапно отдохнуть в Европе.

До этого Кива входил во фракцию ОПЗЖ в Украине, поддерживавшую пророссийские взгляды.

Когда предательство Кивы стало очевидным, уже в ходе полномасштабной войны, депутаты предложили лишить его мандата.

В настоящее время Кива находится в Москве, он постоянно появляется в эфирах российских телеканалов, призывая к геноциду украинцев.

В Украине против него возбуждено дело о госизмене, а также о недостоверном декларировании доходов.

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