В России пьяная школьница прокатила на автомобиле своих родителей

Во время разговора с юной жительницей Урала инспекторы почувствовали, что от неё пахнет алкоголем.

В Качканарне (Свердловская область, Россия) 16-летняя школьница в нетрезвом состоянии катала на автомобиле своих родителей и друга.

Об этом сообщает E1.ru.

Сотрудники ДПС остановили девушку около двух часов ночи, когда она ехала на автомобиле ВАЗ-21114 из коллективных садов в Качканару. Школьница не смогла предъявить водительское удостоверение, потому что водительских прав у неё не было. За руль её посадил друг, который находился в машине вместе с родителями девушки.

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Во время разговора с юной жительницей Урала инспекторы почувствовали, что от неё пахнет алкоголем. Алкотестер зафиксировал 0,564 мг/л алкоголя. Школьница призналась, что пила перед тем, как сесть за руль.

В итоге протоколы составили как против водителя, так и против всех пассажиров ВАЗ-21114.

Как сообщал УНИАН, в Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.

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