Путин заявил, что власти США "настроили американское общество в антироссийском ключе и духе".

Президент России Владимир Путин заявил, что не надеется на перемены в отношении США после президентских выборов 2024 года, в том числе в случае избрания на пост президента Дональда Трампа.

"Хотя его обвиняли в связях с Россией, что полная чушь, бред собачий, но он больше всего ввел санкций в отношении России", - сказал российский диктатор.

По его мнению, кто бы ни победил, для России ничего не изменится.

Путин заявил, что власти США "настроили американское общество в антироссийском ключе и духе". Поэтому, по его словам, "принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике Вашингтона не будет".

Выборы в США и война в Украине

Новые выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года. Основными соперниками пока считаются действующий президент Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп.

Последний известен своими неоднозначными высказываниями о войне в Украине. В частности, он заявлял, что для предотвращения полномасштабной войны Украине нужно было отказаться от НАТО и "отдать" Крым.

Ранее западные эксперты заявляли, что Путин пытается затянуть войну в Украине до выборов в США в 2024 году, рассчитывая на проигрыш Байдена и изменение позиции Америки.

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