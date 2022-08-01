Он назвал скопление техники на границе перед вторжением "отличной переговорной тактикой" российского диктатора.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина должна была заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы предотвратить полномасштабную войну.

Об этом он сказал в подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп заявил, что Украина могла "отдать" Крым или согласиться не вступать в НАТО.

"Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-то с НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО", и у вас была бы страна. Я считаю, что Путин хотел заключить сделку", - сказал бывший президент США.

Он не верит, что Путин "когда-либо намеревался" начать войну с Украиной, но теперь "скорее получит всю страну, раз уж начал".

"Он захватит всю территорию. И очень, очень грустно смотреть, что случилось с Украиной", - сказал он.

Кроме того, Трамп назвал направление Путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением "отличной переговорной тактикой".

"И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это сделка, которую можно было урегулировать. И он перебросил 200 000 солдат к границе для переговоров, и он не смог заключить сделку - и теперь я не уверен, что вы сможете заключить сделку так легко", - отметил он.

Ранее журналисты сообщали, что Трамп намерен объявить о начале кампании по борьбе за пост президента.

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