По словам экспертов. Путин пытается продержаться до выборов в США в 2024 году, рассчитывая на проигрыш Байдена и изменение позиции США по Украине.

Президент России Владимир Путин вряд ли изменит свои планы в войне с Украиной до выборов в США в следующем году в надежде, что возможный проигрыш президента Джо Байдена заставит США сократить свою поддержку Украины и улучшить позицию России на переговорах. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявления американских чиновников.

Так, один из чиновников заявил, что у них "нет сомнений" в том, что Путин "пытается продержаться" до выборов 2024 года.

Другой источник, знакомый с разведданными, заявил, что "Путин знает, что Трамп ему поможет. Как и украинцы, и наши европейские партнеры".

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Европейский дипломат сказал CNN, что, по их мнению, попытка России переждать войну на Украине до выборов в США "именно является планом Путина".

Отмечается, что у США пока нет явных сведений о планах Путина и о том, намеренно ли он затягивает войну в надежде на победу Дональда Трампа или республиканцев на президентских выборах.

Но выборы в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению представителей национальной безопасности, разведки и дипломатии Запада, повлияет на решения Путина в Украине, что делает еще менее вероятным окончание войны до конца следующего года.

Выборы в США и война в Украине

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Сейчас основными конкурентами в борьбе за президентское кресло являются действующий президент Джо Байден и его предшественник, Дональд Трамп, который является наиболее вероятным представителем от Республиканской партии.

При этом Трамп уже высказывал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине.

Так, он заявлял, что если бы был президентом, то закончил бы войну за 24 часа благодаря дружбе с Путиным.

Также Трамп отказывался называть Путина военным преступником, а также совсем недавно заявил, что Конгресс США должен приостановить поддержку Украины до окончания расследований в отношении Байдена и его семьи.

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